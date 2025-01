QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Czy to państwo ma dostęp do morza?

Kolęda 2025. Sezon wizyt duszpasterskich dobiega końca

W wielu parafiach w Polsce wizyty duszpasterskie dobiegają już końca. Dla sporej części rodzin był to szczególny czas w roku i okazja do spotkania się z kapłanem, wspólnej modlitwy oraz rozmowy na różne tematy. Zakończenie kolęd to idealny moment na podsumowanie w kwestii finansów, bowiem - jak wiadomo - podczas takich spotkań wierni zazwyczaj przekazują datki w kopertach dla duchownych. Jak myślicie, ile księża są w stanie uzbierać podczas wizyt duszpasterskich? Ten sekret zdradził jeden z proboszczów parafii w województwie lubelskim.

Proboszcz przygotował podsumowanie dla wiernych. Tyle udało się zebrać z kopert

W niedzielę 19 stycznia 2025 roku na stronie parafii pw. Św. Małgorzaty w Ulanie - Majoracie ukazało się ogłoszenie, w którym proboszcz ujawnił podsumowanie wizyt duszpasterskich. Okazuje się, że łącznie kolędę przyjęło 1320 domów i średnio w jednej kopercie znalazło się 200 zł! Co ciekawe, parafia uzyskała o wiele lepszy wynik finansowy niżeli w poprzednim roku, ponieważ datki sięgnęły ponad 260 tys. zł!

Ofiary złożone na dach kościoła, pomniejszone o podatek kolędowy do Kurii (3.500 zł) to 263.650 zł. Jest to kwota większa od kolędy z ub. roku o 54% - czytamy w ogłoszeniu parafialnym, parafiaulan.pl.

Parafii udało się zebrać ogromną kwotę, za którą tak naprawdę można by kupić małe mieszkanie. Finanse zostaną jednak przeznaczone na remont dachu kościoła.

