To prawdziwy relikt sprzed lat

PRL-owski dokument dziś jest warty fortunę. Państwo wypłaca za to wysoką premię finansową!

Choć okres trwania PRL-u według sporej części osób jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych w historii naszego kraju, to i tak wielu wspomina go z nostalgią i sentymentem. Co ciekawe, mało kto jednak wie, iż to właśnie przedmioty pochodzące z czasów PRL-u są dziś warte fortunę, a za niektóre można otrzymać nawet premię finansową od państwa!