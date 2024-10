Praca w niedzielę jest grzechem? Ksiądz dosadnie odpowiada na zagwozdkę wiernych

45-letni biegacz nagle stracił przytomność. Wokół były tylko pola. Na szczęście zobaczył go pan Piotr

Coraz więcej księży podąża z duchem czasu i korzysta z różnych social mediów. Na TikToku popularnością cieszy się między innymi konto księdza Piotra Jarosiewicza, który co jakiś czas w dodawanych filmikach porusza kwestie związane z religią oraz stara się odpowiadać na pytania obserwujących. Jakiś czas temu pewna kobieta zapytała się kapłana o kwestię pracy w niedzielę. Wierna szybko doczekała się odpowiedzi i z pewnością była zaskoczona reakcją duchownego.

Praca w niedziele grzechem? Ksiądz rozwiał wątpliwości

Mimo tego, że w naszym kraju funkcjonują niedziele niehandlowe, to i tak wiele osób musi tego dnia pracować. Mowa w szczególności o jednostkach, które wykonują taki zawód jak np. lekarz czy pielęgniarka.

Czy więc pójście na dyżur do szpitala w niedzielę i tym samym opuszczenie mszy świętej będzie traktowane jako grzech? Takie pytanie zadała widzka księdza Jarosiewicza, która pracuje jako pielęgniarka i bardzo często opuszcza niedzielne nabożeństwa.

Duchowny w filmie wyjaśnił, iż w takich sytuacjach nikt nie powinien się czuć winny, bowiem według niego praca w szpitalu jest czystą miłością.

Praca w szpitalu, jeszcze w niedzielę, wobec osób, które potrzebują pani pomocy, to jest czysta miłość. To jest praca i posługa. Pani powinna tam być - mówił na filmiku duchowny.

Ksiądz Piotr Jarosiewicz rozwiał wątpliwości wiernych, lecz - co ciekawe - znalazł również dla nich rozwiązanie. Zdaniem duchownego osoby, które ze względu na pracę nie mogą wziąć udziału w niedzielnej eucharystii, powinny wybrać się do kościoła w sobotę. Zgodnie z przepisami aktualnego kodeksu prawa kanonicznego na taką mszę może wybrać się każdy wierzący, nawet jeśli w niedzielę nie musi iść do pracy.