Pożar DPS-u w Lublinie. Ewakuowano 100 osób. To było podpalenie

Do pożaru domu pomocy społecznej przy ul. Głowackiego w Lublinie doszło w nocy z 30 na 31 sierpnia 2019 roku. Ewakuowano wówczas ponad 100 mieszkańców DPS-u, których przetransportowano do innych podobnych placówek. Na szczęście nikt nie został ranny, ale straty oszacowano na około 10 mln zł.

- W sprawie zostało powołanych kilku biegłych, przede wszystkim z zakresu pożarnictwa. Z końcowej opinii wynika, że doszło do umyślnego zaprószenia ognia. Śledczy przesłuchali kilkadziesiąt osób, w tym pracowników, podopiecznych placówki, robotników. Niestety, to nie doprowadziło do ustalenia sprawcy - przekazała rzecznik. Mimo wszystko prokuratura nie kończy zainteresowania tą sprawą. Postępowanie może zostać wznowione, gdy pojawią się jakiekolwiek nowe informacje o ewentualnych podejrzanych.

