Dramatyczna noc

Pożar domu dziecka w Lublinie. 19-latek zaginął

We wtorek (16.07) późnym popołudniem doszło do pożaru w jednym w domów dziecka w Lublinie. Ewakuowano dzieci i pracowników placówki. Do szpitala trafił 19-latek. Policjanci nie wykluczają podpalenia.