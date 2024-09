Powrót burz i opadów deszczu nieunikniony! Załamanie pogody z radykalnym ochłodzeniem

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Dopasuj miasto do kraju. Przy 5 pytaniu zrobisz duże oczy

Pogodnie i na przeważającym obszarze Polski bez opadów - taka była pogoda w drugiej połowie września. Niestety, wszystko co dobre, szybko się kończy. Z prognozy IMGW na 39. tydzień 2024 roku wynika, że od zachodu nasz kraj dostanie się pod wpływ niżów. Wyraźną zmianę odnotujemy we wtorek. Synoptycy zapowiadają na ten dzień przelotne deszcze w zachodniej połowie Polski, a na północnym zachodzie nawet burze. Problemem będzie również wiatr fenowy, który w górach osiągnie prędkość 90 km/h, a na terenach nizinnych 70 km/h. Niestety, burze i deszcze zostaną z nami na dłużej. Nie będą to tak drastyczne ulewy, jak w okolicach 13 września, ale parasole na pewno się przydadzą.

W środę w całym kraju słońce przeplatać się będzie z chmurami. Okresami wystąpią przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie nawet burze. Nieco uspokoi się wiatr. W czwartek wietrznie. Porywy wiatru osiągać będą miejscami 65 km/h, a w obszarach podgórskich nawet około 90 km/h. Przeważać będzie zachmurzenie duże z okresowymi przejaśnieniami. Miejscami, zwłaszcza na północy i zachodzie, przelotnie popada deszcz - wynika z prognozy na środkową część tygodnia

Załamanie pogody w Polsce. Radykalne ochłodzenie w prognozach

Przelotne opady deszczu mogą się pojawić również w weekend. Kurtki przeciwdeszczowe przydadzą się na północy i zachodzie Polski. - W sobotę wyraźnie się ochłodzi. Przeważać będzie zachmurzenie duże z okresowymi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. W najcieplejszym momencie dnia od 13 stopni Celsjusza do 17°C - przekazują eksperci z IMGW.

Wygląda na to, że miniony weekend był ostatnim z dominacją letnich temperatur. Jesień zamierza przejąć inicjatywę i na dobre rozgościć się w naszym kraju.

Wkraczamy w okres jesieni, która charakteryzować będzie się coraz niższymi temperaturami w ciągu dnia, jak i też występowaniem coraz chłodniejszych nocy z jednocyfrowymi wskazaniami na termometrach. Jesień fenologiczna będzie się nam rozkręcać w wielu regionach Polski. Ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej połowy października 2024 r - przekazuje Arkadiusz Wójtowicz, współautor serwisu fanipogody.pl.

#IMGWlive | 9:27 23.09Pierwszy tydzień jesieni ze zmianą aury. Poniedziałek pogodny, bez opadów, w kolejnych dniach przelotne opady deszczu, lokalnie burze. We wtorek i czwartek silne porywy wiatru w górach i obszarach podgórskichhttps://t.co/ffE3Htxnij pic.twitter.com/QHUMKHcKqe— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) September 23, 2024

