Upał to nie wszystko! Skok temperatury i fala gorąca. Taka będzie pogoda 15.08.2024

Czwartek (15 sierpnia) dla wielu z nas będzie pierwszym dniem długiego weekendu. Warto sprawdzić pogodę na najbliższe dni, aby zjawiska atmosferyczne nie zepsuły nam wypoczynku. Co prognozy IMGW mówią o pogodzie 15.08.2024? Więcej w dalszej części artykułu.

Noc ze środy na czwartek (14/15 sierpnia) pogodna, jedynie miejscami w zachodniej i południowej Polsce więcej ciemnych chmur i tam może pojawić się przelotny deszcz oraz burze. Prognozowana wysokość opadów podczas burz od 15 mm do 25 mm. Duże różnice w temperaturze. We wschodnich regionach zaledwie 9°C na termometrach. W centrum około 15°C, a najcieplej w zachodniej Polsce, do 19°C. Najchłodniej w Karpatach, tam około 7°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, z kierunków południowych. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 70 km/h - prognozuje IMGW.

W ciągu dnia temperatury pójdą ostro w górę. Tam, gdzie w nocy termometry wskazywały 9°C, temperatura maksymalna zbliży się do wartości 30°C. Upał na przeważającym obszarze kraju, nawet do 31°C. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem. Nieco chłodniej w regionach północnych, tam około 26°C. Najchłodniej na wybrzeżu, do 22°C. W zachodniej, centralnej i południowej Polsce przelotny deszcz i burze, lokalnie grad. Groźne burze mogą wystąpić po południu. - Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do około 25 mm, lokalnie, szczególnie na południu i w centrum do około 40 mm - informuje IMGW. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie i w centrum z kierunków południowych, na zachodzie z kierunków zachodnich. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 90 km/h.

Źródło: IMGW

UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️UPAŁ 1, 2 °🟡🟠Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 15°C do 20°C. Tylko w nocy 15/16.08 od 15°C do 18°C.Od: 2024-08-15 12:00➡️https://t.co/6QbbT2PXQF pic.twitter.com/ZnKHRYktR3— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 14, 2024

