Potężny jaguar Rambo zamieszkał pod Lublinem. Mamy zdjęcia

Jaguar Rambo prosto z Włoch dotarł do Zoo Wojciechów

Za pośrednictwem internetowych profili placówka w Wojciechowie przekazała radosną nowinę o przyjęciu potężnego drapieżnika. Egzotyczny kot ma na imię Rambo i został przetransportowany do naszego kraju z włoskiego ośrodka. Pracownicy ogrodu podkreślają w komunikatach długi czas oczekiwania na ten wyjątkowy transport.

24

„Są takie chwile, na które czeka się z ogromną ekscytacją… i właśnie jedna z nich nadeszła!”

Władze obiektu nie kryją wielkiej radości z udanej przeprowadzki potężnego ssaka. Wielokrotnie zachęcają turystów do osobistych odwiedzin i podziwiania piękna tego wyjątkowego okazu na własne oczy.

Z wpisów opublikowanych w sieci wynika jednoznacznie fakt szybkiego udostępnienia wybiegu dla wszystkich gości. Obecność drapieżnego kota od pierwszych dni przyciąga rzesze ciekawskich obserwatorów i budzi ogromne emocje.

Najsilniejsze szczęki wśród kotowatych. Jaguar budzi ogromny respekt

Imię nowego mieszkańca doskonale oddaje jego temperament. Przedstawiciele tego gatunku zaliczają się do absolutnej czołówki największych drapieżników na kuli ziemskiej. Ogród zoologiczny w Wojciechowie przypomina o potężnej sile tych zwierząt oraz bezkonkurencyjnym uścisku szczęk na tle pozostałych kotowatych.

Zwierzęta te doskonale radzą sobie w środowisku wodnym i w przeciwieństwie do swoich pobratymców chętnie zażywają kąpieli. W naturalnych warunkach regularnie polują w korytach rzek oraz na rozległych obszarach bagnistych.

Zdaniem opiekunów osobiste spotkanie z drapieżnikiem wywiera znacznie głębsze wrażenie niż oglądanie najlepszych fotografii. Bijący od niego majestat oraz spokój fascynują przechodniów. W mediach społecznościowych podsumowano tę wyjątkową aurę wymownymi słowami, że widoku tego potężnego ssaka...

„nie da się opisać – to trzeba poczuć”.

Czarny lemur i francuskie ibisy szkarłatne uzupełniają kolekcję w Wojciechowie

Komunikaty udostępniane przez placówkę potwierdzają przyjazd kolejnych intrygujących gatunków. Prosto z terytorium Irlandii sprowadzono niedawno do ogrodu czarnego lemura o imieniu George.

Relacje z mediów społecznościowych wskazują na błyskawicznie rosnącą popularność tego niewielkiego ssaka. Uwagę zwiedzających przykuwa przede wszystkim jego stercząca sierść na głowie oraz niezwykle przenikliwy wzrok. Ssak bardzo szybko zadomowił się na nowym terytorium i z dużą pewnością siebie bada zakamarki swojego wybiegu.

Kolejną nowością w ofercie ogrodu pod Lublinem są przysłane z Francji ibisy szkarłatne. Te wyjątkowe ptaki zawdzięczają swoje jaskrawoczerwone pióra specyficznej diecie obfitującej w karotenoidy. Ich pierwotnym domem są podmokłe tereny Ameryki Południowej oraz wyspy Morza Karaibskiego.

Przedstawiciele tego gatunku uwielbiają życie w stadzie i najczęściej spacerują po płytkich wodach w poszukiwaniu drobnego pokarmu. Internetowe wpisy ogrodu zachwalają te urokliwe ptaki jako kolejny bardzo ważny punkt na trasie zwiedzania.

Szybki dojazd do Zoo Wojciechów z centrum Lublina

Ogród zoologiczny dzieli od granic Lublina zaledwie kilkanaście kilometrów. Pokonanie trasy samochodem w kierunku Nałęczowa zajmuje turystom zazwyczaj niespełna trzydzieści minut.

Historia tego wyjątkowego miejsca sięga dwa tysiące jedenastego roku i zaczęła się na terenie zwykłego gospodarstwa rolnego. Obecnie kompleks zajmuje powierzchnię czterech hektarów i stanowi bezpieczny dom dla ponad pięćdziesięciu gatunków zwierząt z całego świata.

Okolice placówki oferują turystom również inne ciekawe lokalne atrakcje oraz zabytki. Warto połączyć oglądanie egzotycznych ssaków ze zwiedzaniem słynnej wieży ariańskiej oraz tradycyjnej kuźni.

Pomysłodawcy kompleksu za każdym razem mocno zaznaczają misję edukacyjną całego projektu. Powiększanie kolekcji o kolejne niespotykane okazy ma ułatwić gościom zrozumienie praw rządzących światem dzikiej przyrody.

Władze ogrodu w Wojciechowie już teraz zapowiadają rychłe sprowadzenie następnych fascynujących gatunków. Wizytę w tym miejscu warto polecić jako idealny plan na jednodniową wycieczkę za miasto.

Nowi mieszkańcy Mini ZOO w Lesznie

11