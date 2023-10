Polska ma nowego milionera. Zagrał w Lotto i teraz wszyscy mu zazdroszczą. Zdębieje, gdy zobaczy tyle milionów na koncie

Lubelskie. "To mój ulubiony syn był". Artur G. dźgał ją nożem bez opamiętania. Jest wyrok

Wygrana w Lotto. Pojedynczy zakład w Lotto kosztuje 3 zł, ale w tym wypadku nie wiadomo, ile zakładów zawarł mieszkaniec Tomaszowa Lubelskiego. Na pewno wyszedł na plus, wkrótce jego konto zasili 8 623 079,70 zł. Farciarz trafił komplet z wylosowanych we wtorek (10 października): 2, 10, 17, 22, 28, 42. Szczęśliwy zakład został kupiony w punkcie Lotto przy ul. Lwowskiej 116B. Najbliższe losowanie Lotto już w czwartek, 12 października. Do wygrania będą 2 miliony złotych.

Najwyższa jak do tej pory wygrana w Lotto padła w 2017 roku w miejscowości Skrzyszów. Ktoś wygrał tam 36 726 210,20 zł. Dla łaknących wielkich wygranych przypominamy, że w piątek (13.10) w Eurojackpot do wygrania będzie... 240 milionów złotych. A wy gracie w Lotto? Oddajcie głos w naszej sondzie.

