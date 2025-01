Do domu wrócił tylko pies. 20-latek klęczał w wodzie

- Policjant natychmiast wbiegł do wody i wyciągnął go na brzeg. Z mężczyzną był już słaby kontakt z uwagi na jego skrajne wychłodzenie. Mundurowi, aby ogrzać 20-latka okryli go swoimi ubraniami i czekali na wsparcie kolegów z uwagi na to, że wyrobisko było zalane wodą oraz teren był stromy i śliski. Po przybyciu wsparcia kolejny funkcjonariusz zszedł do wyrobiska z pasem holowniczym, a następnie opasali mężczyznę, aby bezpiecznie wyciągnąć go na górę, jednocześnie policjanci będący na górze podciągali mężczyznę, aby jak najszybciej została mu udzielona pomoc medyczna - kontynuuje mł. asp. Angelika Głąb-Kunszyn.