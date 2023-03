Pokłócili się przy piciu alkoholu. Pobity 46-latek znaleziony na ulicy

Do pobicia doszło pod koniec lutego. Jak informują policjanci, w trakcie libacji alkoholowej 46-latek pokłócił się z 39-letnim mężczyzną. Wtedy młodszy z nich wezwał kolegów, którzy pobili 46-latka i zostawili na ulicy. Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala. Jego oprawcy dość szybko zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy. - Kryminalni w trakcie ubiegłego tygodnia zatrzymali łącznie 4 sprawców w wieku od 25 do 39 lat. Wszyscy mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty pobicia, którego skutkiem był ciężki uszczerbek na zdrowiu. Wobec wszystkich sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące - czytamy na stronie lubelskiej policji. Oprawcom grozi osiem lat więzienia.

Pobicie na Starym Mieście w Olsztynie. Policja szuka sprawcy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.