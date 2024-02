Podczas przysięgi padł przed żołnierką na kolana. Czekał na jedno słowo

Łuków. Monika B. podejrzana o znęcanie się nad córką. Miała wstrzykiwać jej toksyny. Kobieta nie przyznaje się do winy

Zaręczyny podczas przysięgi w Hrubieszowie. Żołnierka powiedziała TAK

Nie czekał na walentynki, ale zrobił to w jednostce wojskowej, na oczach innych ludzi! W sobotę, 10 lutego w 2. Hrubieszowskim Pułku Rozpoznawczym żołnierze składali przysięgę wojskową. Uroczystość została "zakłócona" przez jednego z gości. Mężczyzna padł na kolana przed żołnierką i wręczył jej pierścionek zaręczynowy, czekając na to jedno słowo ukochanej. Doczekał się! Narzeczona powiedziała TAK, co oznacza, że wkrótce złoży kolejną ważną przysięgę, tym razem małżeńską. Przyszła Pani Młoda oprócz pierścionka otrzymała bukiet pięknych kwiatów, a narzeczeni przypieczętowali zaręczyny pocałunkiem.

- Podczas podniosłej uroczystości Przysięgi Wojskowej miało miejsce wyjątkowe wydarzenie, które wzbudziło falę wzruszenia i radości wśród naszych żołnierzy oraz obecnych gości. W trakcie ceremonii, gdy ochotnicy złożyli przysięgę na wierność Ojczyźnie, jeden z gości obecnych na uroczystości zdecydował się wykorzystać ten szczególny moment, by oświadczyć się swojej ukochanej. Wzruszenie i radość towarzyszyły temu magicznemu momentowi, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Niech ta niezapomniana chwila będzie symbolem siły, odwagi i miłości, jaką można znaleźć nawet w najbardziej nieprzewidywalnych momentach życia - opisał niezwykłe zaręczyny 2. Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy.

