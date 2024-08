Pocisk artyleryjski w ogródku na Lubelszczyźnie! Wojsko na miejscu

Mieszkaniec Lubelszczyzny znalazł we własnym ogródku pocisk artyleryjski. Na miejscu pojawili się policjanci i żołnierze

Czegoś takiego z całą pewnością nie spodziewał się mieszkaniec miejscowości Białopole w województwie lubelskim, który pracował w ogródku przed własnym domem. Podczas prac wokół grządek nagle znalazł coś, co wydało mu się pozostałością po czymś związanym z wojskiem - i bardzo słusznie, bo faktycznie był to najprawdziwszy niewybuch. Mężczyzna zawiadomił Policję, a potem na miejsce przyjechało również wojsko. Na szczęście nie była to żadna rakieta, która spadła na Polskę w ostatnim czasie, tylko pocisk artyleryjski pochodzący z czasów II wojny światowej. Nie znaczy to jednak, że nie stanowił zagrożenia. Wręcz przeciwnie - musieli się nim zająć profesjonalni saperzy.

"Na miejsce natychmiast skierowany został policyjny patrol. Mundurowi zabezpieczyli teren do czasu przyjazdu patrolu rozminowania"

"Wojskowi saperzy zabrali niewybuch do neutralizacji. Sprawdzili też przyległe miejsca, nie było tam innych tego typu militariów. Potwierdzili też, że był to pochodzący z okresu II wojny światowej pocisk artyleryjski" – poinformowała w sobotę, 31 lipca oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Chełmie nadkomisarz Ewa Czyż. "Na miejsce natychmiast skierowany został policyjny patrol. Mundurowi zabezpieczyli teren do czasu przyjazdu patrolu rozminowania" – dodała. Policja przypomina, by nigdy samodzielnie nie dotykać, nie przenosić znalezionych niewybuchów. Należy o takim znalezisku natychmiast powiadomić policję.

👮‍♀️👮zabezpieczali miejsce znalezienia niewybuchu z czasów II Wojny Światowej, który został znaleziony na prywatnej posesji w Białopolu podczas prac ogrodowych. Zabrali go saperzy w celu neutralizacji.👉Ostrzegamy, aby takich przedmiotów nie dotykać ani też nie przenosić‼️ pic.twitter.com/Yno0ZV9JU5— Policja Chełm (@Policja_Chelm) August 2, 2024

