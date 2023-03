Po pijaku potrącił 40-latka. Mężczyzna zginął na miejscu

Do tragicznego wypadku doszło 11 marca, około godziny 22. W miejscowości Bystrzyca, województwie lubelskim, rozpędzone volvo potrąciło na pasach 40-letniego mężczyznę. Niestety, poszkodowany pieszy zmarł na miejscu. Policjanci w związku z tragedią zatrzymali 39-letniego kierowcę volvo - jak się okazało sprawca wypadku był pod wpływem alkomatem. Badanie alkomatem wykazało, że 39-latek miał ponad promil alkoholu we krwi. - Sprawca wypadku został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Po wytrzeźwieniu został doprowadzony do prokuratury i usłyszał zarzuty. Wczoraj podejrzany został przez sąd tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym będąc pod wpływem alkoholu grozi mu kara do 12 lat więzienia - czytamy na stronie lubelskiej policji.

