Pijany jak bela wjechał na przejazd i dachował!

Policjanci o bardzo groźnie wyglądającym wypadku w miejscowości Puchaczów dowiedzieli się w niedzielę po południu. Około godziny 13 kierowca audi przejechał przez przejazd kolejowy, uderzył w znak i bariery energochłonne, a potem dachował. Na szczęście wszystko skończyło się bez obrażeń dla 42-letniego kierowcy. Zdecydowanie gorzej wygląda sytuacja prawna sprawcy wypadku - badanie alkomatem wykazało bowiem, że mężczyzna miał prawie trzy promile alkoholu we krwi. Kiedy wytrzeźwiał usłyszał zarzut. Grozi mu kara do dwóch lat pozbawienia wolności, trzy lata zakazu prowadzenia pojazdów oraz kara finansowa od pięciu do sześćdziesięciu tysięcy złotych. O dalszej przyszłości 42-latka zdecyduje teraz sąd. Funkcjonariusze opublikowali również wideo na którym widać szalony rajd pijanego kierowcy: