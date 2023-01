Pijacka awantura w Lublinie. Sprawca dostanie dożywocie?

Do zdarzenia doszło w niedzielę. Policjanci otrzymali zgłoszenie o awanturze przy ulicy Wyżynnej w Lublinie. Jak udało się ustalić funkcjonariuszom, doszło tam do awantury pomiędzy dwoma obywatelami Ukrainy. W trakcie sprzeczki, 54-latek ugodził swojego kolegę nożem w brzuch. - Policjanci natychmiast zatrzymali napastnika, który trafił do policyjnej celi. Zarówno on, jak i poszkodowany, byli pod silnym działaniem alkoholu. W sprawie przesłuchano świadków oraz zebrano dowody - czytamy na stronie policji w Lublinie. Agresywnemu mężczyźnie grozi dożywocie. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie - to pierwsze postanowienie sądu w tej sprawie.

