Papierosy za ponad 1,5 mln zł znalezione w busie. Zatrzymano 2 osoby

Kontrola drogowa i nielegalny ładunek

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz Straży Granicznej z Placówki SG w Lublinie zatrzymali do kontroli busa na terenie powiatu bialskiego. Działania były efektem podejrzeń, że pojazd może służyć do przewozu nielegalnych wyrobów akcyzowych.

Podczas kontroli potwierdzono przypuszczenia służb. Okazało się, że cała przestrzeń ładunkowa busa została wypełniona papierosami. Funkcjonariusze zabezpieczyli niemal 1,8 mln sztuk papierosów różnych marek.

Rozbito gang, który przemycał papierosy. Wśród zatrzymanych funkcjonariusze KAS

Papierosy z białoruską akcyzą

Z ustaleń wynika, że przejęte wyroby posiadały białoruskie znaki akcyzy i nie były dopuszczone do legalnego obrotu w Polsce. Szacunkowa wartość rynkowa zabezpieczonego towaru przekracza 1,5 mln zł.

Kontrabanda została ukryta w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń ładunkową pojazdu, co wskazuje na zorganizowany charakter transportu.

Zatrzymania i dalsze postępowanie

W związku ze sprawą zatrzymano dwóch mężczyzn – obywateli Polski, mieszkańców województwa lubelskiego. Usłyszeli oni zarzuty posiadania oraz przewozu nielegalnych wyrobów akcyzowych. Za tego typu przestępstwa grozi kara grzywny oraz pozbawienia wolności do 3 lat.

Zabezpieczono zarówno papierosy, jak i pojazd, którym były transportowane. Postępowanie prowadzi Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Białej Podlaskiej.

Sprawa jest rozwojowa, a śledczy ustalają szczegóły dotyczące pochodzenia i planowanego odbioru nielegalnego towaru.

