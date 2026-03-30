Szkolenia pilotów i grom dźwiękowy nad Polską

W poniedziałkowym oświadczeniu Dowództwo Generalne przekazało informacje o rozpoczęciu regularnych manewrów w powietrzu z użyciem myśliwców. Lotnicy prowadzący maszyny naddźwiękowe osiągają prędkości powodujące powstanie potężnego gromu dźwiękowego. Wojskowi tłumaczą, że to zjawisko fizyczne stanowi nieodłączny element szybkiego latania, chociaż potężny hałas potrafi wywołać spore zaskoczenie wśród ludności cywilnej.

Przedstawiciele armii zaznaczają, że obecne działania stanowią element standardowego cyklu doskonalenia umiejętności polskich lotników. Wojskowe statki powietrzne pojawiają się nad różnymi regionami naszego kraju, a dokładna lokalizacja manewrów zależy wyłącznie od bieżących wymogów taktycznych oraz panujących warunków operacyjnych.

KOMUNIKATDOWÓDZTWA GENERALNEGO RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH Szanowni Państwo,przypominamy, że w polskiej przestrzeni powietrznej, prowadzone są planowe loty szkoleniowe z udziałem samolotów naddźwiękowych. W trakcie realizowanych ćwiczeń może dochodzić do przekraczania bariery… pic.twitter.com/S4tWkIGHe8— Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) March 30, 2026

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych monitoruje loty naddźwiękowe

Oficjalny komunikat wojska gwarantuje całkowitą zgodność prowadzonych operacji z obowiązującym prawem lotniczym. Służby dbające o bezpieczeństwo polskiego nieba bez przerwy czuwają nad przebiegiem ćwiczeń. Specjaliści dokładnie śledzą wyznaczone trasy przelotów oraz monitorują każdy ruch maszyn wojskowych na radarach.

Generałowie zapewniają o pełnej kontroli nad harmonogramem lotów szkoleniowych. Rygorystyczne procedury bezpieczeństwa towarzyszą każdemu etapowi podniebnych manewrów, aby maksymalnie zniwelować wszelkie uciążliwości odczuwane przez osoby przebywające na ziemi.

Wojsko polskie apeluje o spokój w związku z hałasem

Przedstawiciele armii kładą ogromny nacisk na szkoleniowy cel obecnych manewrów, które po prostu podtrzymują pełną gotowość bojową polskich Sił Zbrojnych.

„Loty nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców ani infrastruktury” – wskazano.

Dowództwo po raz kolejny przypomina o zachowaniu wyśrubowanych norm bezpieczeństwa podczas trwających operacji. Cywile mogą w najbliższych dniach usłyszeć potężne grzmoty wywołane przekraczaniem prędkości dźwięku przez myśliwce, jednak wojskowi kategorycznie podkreślają brak jakichkolwiek powodów do paniki i gwarantują pełne bezpieczeństwo.

