Osobówka wjechała pod ciężarówkę. Kierowca cudem uszedł z życiem

Czołowe zderzenie na prostym odcinku drogi

Do zdarzenia doszło w miniony piątek w miejscowości Małków. Jak informują hrubieszowscy policjanci, 52-letni mieszkaniec gminy Mircze kierujący samochodem osobowym marki Audi poruszał się drogą powiatową w obszarze zabudowanym. Odcinek ten był prosty, dwukierunkowy i – jak wynika ze wstępnych ustaleń – pozbawiony ubytków oraz naniesień.

Z nieustalonych dotąd przyczyn kierowca audi nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu. W efekcie doprowadził do czołowego zderzenia z samochodem ciężarowym marki IVECO.

Jedna osoba ranna, kierowcy trzeźwi

Ciężarówką kierował 59-letni obywatel Litwy, któremu towarzyszył pasażer. Obaj mężczyźni nie odnieśli żadnych obrażeń w wyniku zdarzenia.

Znacznie poważniejsze konsekwencje poniósł kierowca audi. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doznał on obrażeń ciała w postaci złamania nogi. Mimo groźnego wyglądu zdarzenia, mężczyzna był przytomny. Został przetransportowany do Szpitala w Hrubieszowie.

Policjanci potwierdzają, że wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Policja wyjaśnia przyczyny wypadku

Na miejscu funkcjonariusze przeprowadzili oględziny zarówno miejsca zdarzenia, jak i obu pojazdów. Trwa szczegółowe wyjaśnianie okoliczności tego wypadku.

Jak podkreślają hrubieszowscy policjanci, przyczyny zjechania na przeciwległy pas ruchu nie są jeszcze znane. Śledczy analizują wszystkie możliwe scenariusze, które mogły doprowadzić do tego niebezpiecznego zdarzenia.

