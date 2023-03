Okrutna śmierć 52-latka. Poślizgnął się i umarł w rowie

Wyjątkowo okrutny zbieg okoliczności doprowadził do śmierci 52-latka spod Radzynia Podlaskiego. Mężczyzna szedł wieczorem błotnistym poboczem pośliznął się tak nieszczęśliwie, że wpadł do rowu melioracyjnego. Wprawdzie wody było tam co kot napłakał, ledwie kilka niewielkich kałuż, to wystarczyło do tragedii. Upadając trafił on bowiem twarzą w błotnistej mazi i już się z niej nie wydostał. Ciało nieszczęśnika spostrzegł sąsiad spieszący rano do pracy. - Decyzją prokuratora zwłoki zostały zabezpieczone i przekazane do zakładu medycyny sądowej celem wykonania sekcji zwłok. W tej sprawie wszczęte zostało postępowanie, które ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia - czytamy na stronie internetowej policji.

Mrzeżyno: utonął w kanale portowym