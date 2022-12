Okradły 75-latka w środku nocy. Ale to nie wszystko

Na prawdziwie okrutny plan wpadły 30-latka oraz jej 21-letnia koleżanka, które postanowiły okraść 75-letniego mężczyznę. Kobiety wtargnęły do mieszkania seniora w środku nocy, przewróciły go, a potem ukradły telefon oraz 800 złotych. Kobiety szybko wpadły jednak w ręce policjantów, którzy dość szybko dokonali zatrzymania. - Policjanci w związku z tą sprawą zatrzymali 21-letnia mieszkankę Chełma oraz 30-letnią mieszkankę Krasnegostawu. Przedwczoraj kobiety zostały doprowadzone do prokuratury na czynności procesowe, a następnie do sądu - czytamy na stronie lubelskiej policji. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował się umieścić obie złodziejki na trzy miesiące w areszcie. Za rozbój grozi im dwanaście lat więzienia.

