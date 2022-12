O dwóch takich, co dużo nakradli. Nie chodzi o Księżyc

Z pewnością o świętach Bożego Narodzenia w innych okolicznościach marzyli bracia-bliźniacy, którzy mieli na swoim koncie liczne kradzieże. Jednak dzięki sprawnej akcji policji, obaj złodzieje najbliższe święta, zamiast w gronie rodziny, spędzą za kratkami. Do ostatniej chwili poszukiwani mężczyźni próbowali jednak uniknąć odsiadki i... schowali się przed policjantami. - Mężczyźni mają na swoim koncie liczne kradzieże i wydano za nimi listy gończe oraz nakazy doprowadzenia. Do odbycia mają kary 1,5 roku i ponad roku więzienia - czytamy na stronie lubelskiej policji. Funkcjonariusze ujawnili ponadto, że bliźniacy, choć przebywali w dwóch oddzielnych mieszkaniach, próbowali przechytrzyć policjantów. Na nic się to jednak nie zdało. - Obaj bliźniacy trafili już do zakładu karnego, gdzie mają do odbycia kary 1,5 roku i ponad roku więzienia - czytamy na stronie policji.

