Nowy odcinek autostrady A2 w województwie lubelskim. Wybrano wykonawcę inwestycji za ponad 570 milionów

Konsorcjum Mirbud i Budpol zbuduje autostradę A2

W postępowaniu przetargowym zwyciężyła oferta złożona przez konsorcjum, na którego czele stoi firma Mirbud, wspierana przez spółkę Budpol. Przedsiębiorstwa te wyceniły realizację powierzonego zadania na nieco ponad 570 milionów złotych i to ich propozycja zyskała najwyższe noty w oczach komisji. Decyzja ta stanowi ważny krok do przodu, choć nie jest jeszcze równoznaczna z ostatecznym przypieczętowaniem współpracy. Dokumentacja musi teraz przejść obowiązkową weryfikację przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, o ile w międzyczasie nie pojawią się żadne odwołania ze strony konkurencji. Dopiero pozytywny wynik tej standardowej kontroli otworzy drogę do formalnego podpisania umowy.

Kierowcy skorzystają z nowej trasy A2 w 2029 roku

Zwycięski wykonawca otrzyma dokładnie 32 miesiące na sfinalizowanie całej inwestycji, licząc od dnia złożenia podpisów na kontrakcie. Pierwsze dziesięć miesięcy tego rozbudowanego harmonogramu zostanie w pełni przeznaczone na żmudne przygotowanie szczegółowego projektu budowlanego. Zgodnie ze standardowymi wytycznymi, do samego czasu prowadzenia robót w terenie nie wlicza się trzymiesięcznej przerwy zimowej, trwającej od 16 grudnia do 15 marca. Jeśli na żadnym z etapów nie dojdzie do niespodziewanych opóźnień, pierwsi zmotoryzowani wjadą na ten wschodni fragment trasy szybkiego ruchu w 2029 roku.

Dwa pasy ruchu i rezerwa na trasie Biała Podlaska - Kijowiec

Zaprojektowany odcinek zyska najwyższe parametry autostrady, co oznacza powstanie dwóch niezależnych jezdni, z których każda pomieści po dwa pasy ruchu. Drogowcy od razu przewidzieli też odpowiednio dużo miejsca, aby w przyszłości bez problemu dobudować trzeci pas. Kluczowy element całego wielomilionowego przedsięwzięcia stanowi budowa licznych obiektów inżynierskich, nowoczesnego systemu odwodnienia oraz gęstej sieci dróg do obsługi ruchu lokalnego. Całość uzupełnią latarnie, bariery energochłonne oraz specjalne instalacje chroniące pobliską przyrodę przed hałasem. Pomyślano również o niezmotoryzowanych użytkownikach, uwzględniając w planach bezpieczne chodniki oraz oddzielone ścieżki rowerowe.

Wschodnia część autostrady A2 w kierunku granicy rośnie w siłę

Realizacja drogi szybkiego ruchu na wschód od Warszawy nabiera wyraźnego tempa. W 2025 roku zmotoryzowani zyskali dostęp do dziesięciokilometrowego fragmentu łączącego węzły Siedlce Południe i Siedlce Wschód. Zaawansowane prace wykończeniowe toczą się także na szlaku między Łukowiskiem a Białą Podlaską, który według aktualnych deklaracji zostanie oddany do eksploatacji do końca kwietnia 2026 roku, po pomyślnym przejściu rygorystycznych testów odbiorowych. Z kolei dla sąsiedniego odcinka od Kijowca do Dobrynia toczy się równoległe postępowanie. W lutym 2026 roku wyłoniono tam najkorzystniejszą ofertę, ale rozpoczęcie prac wstrzymują złożone odwołania, które wymagają wnikliwego rozpatrzenia. Dokończenie wszystkich tych skomplikowanych etapów diametralnie zmieni mapę drogową, zapewniając płynny dojazd do wschodniej granicy państwa.

Rozwój infrastruktury w regionie to także trasa S19

Województwo lubelskie staje się obecnie ogromnym placem budowy za sprawą potężnych zastrzyków finansowych na rozbudowę głównych korytarzy transportowych. Oprócz wspomnianych postępów na autostradzie A2, kierowcy z uwagą śledzą również równie ważne postępy na drodze ekspresowej S19, która stanowi kluczowy element szlaku Via Carpatia i znacząco odmieni logistykę całego województwa.

2025_08_24_Short Autostrada

