Niepokój wśród mieszkańców Hrubieszowa. Wojsko odpowiada komunikatem

Wojsko uspokaja mieszkańców, to tylko ćwiczenia
We wtorek media zaczęły otrzymywać liczne sygnały od zaniepokojonych mieszkańców Hrubieszowa oraz okolicznych miejscowości, którzy informowali o obecności dronów, śmigłowców i wojskowych samolotów krążących nad okolicą. Taki widok wywołał zaniepokojenie, na co zareagowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, publikując uspokajający komunikat.
Jego przedstawiciele zamieścili wpis w mediach społecznościowych, informując, że „aktualnie we wschodniej części Polski obywa się zaplanowane ćwiczenie systemu obrony powietrznej”. Manewry potrwają do środy 20 maja, a ich kluczowym założeniem jest weryfikacja procedur i gotowości bojowej. W działaniach uczestniczą wydzielone jednostki Wojsk Lądowych oraz Sił Powietrznych.
„Jednocześnie w północnej części kraju trwa ćwiczenie taktyczno-specjalne COMMON SAREX-26, podczas którego siły i środki odpowiedzialne za działania poszukiwawczo-ratownicze doskonalą procedury prowadzenia działań poszukiwawczych na lądzie i morzu” - czytamy.
Przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego RSZ zaznaczyli dodatkowo, że systematyczne podnoszenie kwalifikacji to podstawa, gdyż „każdego dnia żołnierze Wojska Polskiego prowadzą szkolenia i ćwiczenia mające na celu utrzymanie wysokiego poziomu gotowości operacyjnej, zarówno w domenie lądowej, morskiej oraz powietrznej”. Wszystkie te działania mają ostatecznie gwarantować najwyższy poziom bezpieczeństwa i umożliwić błyskawiczną reakcję wojska na wypadek realnego zagrożenia.
