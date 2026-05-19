Niepokój wśród mieszkańców Hrubieszowa. Wojsko odpowiada komunikatem

Maria Hędrzak
2026-05-19 20:18

Wtorek, 19 maja przyniósł sporo nerwów części mieszkańców powiatu hrubieszowskiego, którzy dostrzegli na niebie drony i usłyszeli huk wojskowych maszyn. Zaniepokojeni zaczęli alarmować o sytuacji lokalne media. Ich wątpliwości rozwiali jednak przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, którzy oficjalnie potwierdzili, że to wyłącznie zaplanowane ćwiczenia.

samolot

Autor: TOMASZ NOWOCINSKI / SUPER EXPRESS Zdjęcie ilustracyjne

Wojsko uspokaja mieszkańców, to tylko ćwiczenia

We wtorek media zaczęły otrzymywać liczne sygnały od zaniepokojonych mieszkańców Hrubieszowa oraz okolicznych miejscowości, którzy informowali o obecności dronów, śmigłowców i wojskowych samolotów krążących nad okolicą. Taki widok wywołał zaniepokojenie, na co zareagowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, publikując uspokajający komunikat.

Jego przedstawiciele zamieścili wpis w mediach społecznościowych, informując, że „aktualnie we wschodniej części Polski obywa się zaplanowane ćwiczenie systemu obrony powietrznej”. Manewry potrwają do środy 20 maja, a ich kluczowym założeniem jest weryfikacja procedur i gotowości bojowej. W działaniach uczestniczą wydzielone jednostki Wojsk Lądowych oraz Sił Powietrznych.

„Jednocześnie w północnej części kraju trwa ćwiczenie taktyczno-specjalne COMMON SAREX-26, podczas którego siły i środki odpowiedzialne za działania poszukiwawczo-ratownicze doskonalą procedury prowadzenia działań poszukiwawczych na lądzie i morzu” - czytamy.

Przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego RSZ zaznaczyli dodatkowo, że systematyczne podnoszenie kwalifikacji to podstawa, gdyż „każdego dnia żołnierze Wojska Polskiego prowadzą szkolenia i ćwiczenia mające na celu utrzymanie wysokiego poziomu gotowości operacyjnej, zarówno w domenie lądowej, morskiej oraz powietrznej”. Wszystkie te działania mają ostatecznie gwarantować najwyższy poziom bezpieczeństwa i umożliwić błyskawiczną reakcję wojska na wypadek realnego zagrożenia.

