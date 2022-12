Ojciec tłukł głową swojego synka w futrynę. 5-tygodniowy maluch płakał i przeszkadzał mu w oglądaniu filmu

Niemowlę płakało, dlatego ojciec tłukł jego główką o futrynę. Maluszek był bliski śmierci

W styczniu tego roku do przychodni zdrowia w Lublinie zgłosiła się Atanaska R. (23 l.) z pięciotygodniowym synkiem. Niemowlak miał poważne obrażenia głowy, lekarze zawiadomili policję. Jak się okazało chłopczyka bił Sasho M. (28 l.), bo syn płakał i przeszkadzał mu w oglądaniu telewizji.

Rodzice maluszka odpowiadają przed sądem za usiłowanie zabójstwa własnego dziecka. Prokuratura oskarżyła także babkę chłopczyka. Sevdzan R. (43 l.), odpowiada przed sądem za znęcanie się psychiczne nad dzieckiem, a także jego głodzenie, co doprowadziło do odwodnienia chłopca.

Sasho M. oraz 43-letnia Sevdzhan V. nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Matka chłopca postąpiła inaczej. Sprawa toczy się przy drzwiach zamkniętych. Wiadomo, że kobieta próbowała tłumaczyć się, że dziecko wypadło jej z rąk.

Jak podał Lublin 112, śledztwo wykazało, że przemoc w tej rodzinie była na porządku dziennym. Sasho M. wraz ze swoją matką handlował na bazarach, zaś Atanaska R. miała zajmować się domem i dziećmi. Kiedy mężczyzna wracał do domu, musiał w nim być spokój, aby mógł odpocząć. Kiedy dzieci zaczynały hałasować, były bite oraz głodzone. Co więcej, młodszego z chłopców od urodzenia nie akceptowano, gdyż miał nie być podobny do ojca. Bita za to była również Atanaska R.

Kobieta zeznała prokuratorowi, że jej mąż znęcał się nad nią i dziećmi fizycznie i psychicznie. Wyjaśniła też, że feralnego dnia chłopiec zaczął płakać w momencie, kiedy mężczyzna oglądał film. To sprawiło, że złapał on dziecko, zaczął je bić pięścią, a następnie uderzać jego głową w futrynę od drzwi.

Małżeństwu za usiłowanie zabójstwa własnego dziecka grozi nawet dożywocie.

