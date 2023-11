To najkrótsze nazwy miejscowości w woj. lubelskim. Składają się tylko z trzech liter! Sprawdź, czy je znasz!

Jak powszechnie wiadomo, język polski nie należy do najłatwiejszych języków na świecie. Przekonują się o tym nie tylko obcokrajowcy. W polszczyźnie można znaleźć szereg takich wyrazów i wyrażeń, które trudno jest wypowiedzieć bez zająknięcia. Podobnie jest w przypadku nazw niektórych miejscowości. Dziś przyjrzymy się właśnie temu tematowi, spoglądając na mapę Lubelszczyzny!

Parzyli, zaparzali, przelewali i podziwiali...Festiwal Kawy, Czekolady i Herbaty odbył się w Lublinie. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Najtrudniejsze do wymówienia nazwy miejscowości w woj. lubelskim

Poniżej wyliczamy najtrudniejsze do wymówienia, według nas, nazwy miejscowości leżących w woj. lubelskim. Koniecznie spróbujcie przeczytać je na głos i sprawdźcie, czy jesteście w stanie to zrobić bez żadnego zająknięcia! Oto przykładowe 20 nazw miast i wsi z Lubelszczyzny, przy wypowiadaniu których można „połamać sobie język”:

Brzeźnica Książęca – leży w gm. Niedźwiada,

– leży w gm. Niedźwiada, Charlęż – leży w gm. Spiczyn,

– leży w gm. Spiczyn, Chorążanka – leży w gm. Tomaszów Lubelski,

– leży w gm. Tomaszów Lubelski, Chrząchów i Chrząchówek – leżą w gm. Końskowola,

– leżą w gm. Końskowola, Dzierążnia – leży w gm. Krynice,

– leży w gm. Krynice, Łychów Gościeradowski – leży w gm. Trzydnik Duży,

– leży w gm. Trzydnik Duży, Niedrzwica Duża – leży w gm. Niedrzwica Duża,

– leży w gm. Niedrzwica Duża, Maruszewiec Pofolwarczny – leży w gm. Borki,

– leży w gm. Borki, Przedmieście Szczebrzeszyńskie – leży w gm. Turobin,

– leży w gm. Turobin, Rzeczyca Księża – leży w gm. Trzydnik Duży,

– leży w gm. Trzydnik Duży, Srebrzyszcze – leży w gm. Chełm,

– leży w gm. Chełm, Strzakły – leży w gm. Międzyrzec Podlaski,

– leży w gm. Międzyrzec Podlaski, Szczebrzeszyn – leży w gm. Szczebrzeszyn,

– leży w gm. Szczebrzeszyn, Świerszczów – leży w gm. Hrubieszów,

– leży w gm. Hrubieszów, Świerże – znajdziecie je zarówno w gm. Wohyń, jak i w gm. Dorohusk,

– znajdziecie je zarówno w gm. Wohyń, jak i w gm. Dorohusk, Trzeszczany Pierwsze/Drugie – leżą w gm. Trzeszczany,

– leżą w gm. Trzeszczany, Trzeszkowice – leżą w gm. Mełgiew,

– leżą w gm. Mełgiew, Żdżanne – leżą w gm. Siennica Różana,

– leżą w gm. Siennica Różana, Żdżarka – leżą w gm. Hańsk,

– leżą w gm. Hańsk, Żdżary – leżą w gm. Łuków.

Oczywiście na mapie Lubelszczyzny można znaleźć jeszcze więcej trudnych do wymówienia nazw miejscowości. Możecie dać nam znać, co jeszcze sami dopisalibyście do powyższej listy!

Zobacz także: Tłumy na wykopkach w Muzeum Wsi Lubelskiej. "Dla przyjemności to co innego niż z obowiązku"