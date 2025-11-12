Naukowcy wskazali idealną temperaturę w domu. Już nie 22 stopnie!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2025-11-12 22:18

Przez lata uznawano, że w domu powinno być ciepło i przytulnie – najlepiej około dwudziestu kilku stopni. Tymczasem naukowcy przekonują, że to wcale nie jest najlepsze rozwiązanie dla naszego zdrowia i samopoczucia. Najnowsze badania pokazują, że warto nieco obniżyć temperaturę, by poczuć się lepiej.

Termostat

i

Autor: Getty Images
Lublin SE Google News

Taka temperatura w domu jest najlepsza. Eksperci nie mają wątpliwości

Przez lata w wielu domach panowało przekonanie, że 21–22°C to idealna temperatura do życia. Właśnie tyle najczęściej ustawiamy na termostatach, by czuć się komfortowo zimą. Jednak najnowsze badania naukowców pokazują, że warto nieco obniżyć temperaturę w pomieszczeniach. Może to przynieść korzyści nie tylko dla zdrowia, ale i dla domowego budżetu.

Na łamach magazynu Science of The Total Environment opublikowano metaanalizę, w której badacze przeanalizowali dane dotyczące związków między temperaturą wewnętrzną a zdrowiem i śmiertelnością mieszkańców różnych krajów. Wyniki jasno wskazują, że zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniach może mieć negatywny wpływ na organizm człowieka.

Polecany artykuł:

Nowy obowiązek dla właścicieli mieszkań. Rząd nie daje wyboru

Ile powinno być stopni w domu?

Badacze uznali, że bezpieczny zakres temperatury w domach mieści się w granicach 18-35°C, przy czym dolna granica, czyli około 18°C, uznawana jest za najkorzystniejszą w klimacie umiarkowanym. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza te wnioski. Według jej wytycznych temperatura od 18°C do 24°C zapewnia zdrową równowagę cieplną dla większości dorosłych osób. Spadek poniżej 18°C może zwiększać ryzyko infekcji dróg oddechowych oraz chorób układu krążenia. Oczywiście nie zapominajmy, że temperatura w domu powinna być dostosowana indywidualnie. Osoby starsze, niemowlęta czy chorzy przewlekle potrzebują cieplejszego otoczenia.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Burj Al Babas wygląda jak opuszczony Disneyland

To Burj Al Babas
11 zdjęć

Różne pomieszczenia – różne potrzeby

Co ważne, eksperci radzą, by utrzymywać podobną temperaturę we wszystkich częściach domu, unikając dużych różnic między pokojami. Jednocześnie warto pamiętać o kilku zasadach:

  • Sypialnia: 18-19°C – dla lepszego snu i regeneracji.
  • Salon, kuchnia: 19-20°C – optymalna temperatura do codziennego funkcjonowania.
  • Łazienka: 20-21°C – cieplejsze powietrze zapewni komfort po kąpieli.

Korytarze i pomieszczenia gospodarcze: mogą być nieco chłodniejsze.Takie ustawienia sprzyjają zdrowiu, a jednocześnie pozwalają ograniczyć rachunki za ogrzewanie.

Kultowe bajki lat 90. Jak dobrze je pamiętasz?
Pytanie 1 z 11
1. Jedną z kultowych bajek lat 90. są z pewnością „Flinstonowie”. Jak nazywało się prehistoryczne miasto, w którym toczyła się akcja serialu?
Flinstonowie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BADANIA
NAUKOWCY