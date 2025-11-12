Naukowcy wskazali idealną temperaturę w domu. Już nie 22 stopnie!

Taka temperatura w domu jest najlepsza. Eksperci nie mają wątpliwości

Przez lata w wielu domach panowało przekonanie, że 21–22°C to idealna temperatura do życia. Właśnie tyle najczęściej ustawiamy na termostatach, by czuć się komfortowo zimą. Jednak najnowsze badania naukowców pokazują, że warto nieco obniżyć temperaturę w pomieszczeniach. Może to przynieść korzyści nie tylko dla zdrowia, ale i dla domowego budżetu.

Na łamach magazynu Science of The Total Environment opublikowano metaanalizę, w której badacze przeanalizowali dane dotyczące związków między temperaturą wewnętrzną a zdrowiem i śmiertelnością mieszkańców różnych krajów. Wyniki jasno wskazują, że zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniach może mieć negatywny wpływ na organizm człowieka.

Ile powinno być stopni w domu?

Badacze uznali, że bezpieczny zakres temperatury w domach mieści się w granicach 18-35°C, przy czym dolna granica, czyli około 18°C, uznawana jest za najkorzystniejszą w klimacie umiarkowanym. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza te wnioski. Według jej wytycznych temperatura od 18°C do 24°C zapewnia zdrową równowagę cieplną dla większości dorosłych osób. Spadek poniżej 18°C może zwiększać ryzyko infekcji dróg oddechowych oraz chorób układu krążenia. Oczywiście nie zapominajmy, że temperatura w domu powinna być dostosowana indywidualnie. Osoby starsze, niemowlęta czy chorzy przewlekle potrzebują cieplejszego otoczenia.

Różne pomieszczenia – różne potrzeby

Co ważne, eksperci radzą, by utrzymywać podobną temperaturę we wszystkich częściach domu, unikając dużych różnic między pokojami. Jednocześnie warto pamiętać o kilku zasadach:

Sypialnia: 18-19°C – dla lepszego snu i regeneracji.

Salon, kuchnia: 19-20°C – optymalna temperatura do codziennego funkcjonowania.

Łazienka: 20-21°C – cieplejsze powietrze zapewni komfort po kąpieli.

Korytarze i pomieszczenia gospodarcze: mogą być nieco chłodniejsze.Takie ustawienia sprzyjają zdrowiu, a jednocześnie pozwalają ograniczyć rachunki za ogrzewanie.