Nauczycielka obcięła włosy uczennicy! Sprawą zajęło się kuratorium

Lubelskie. Skandal w szkole podstawowej w Podhorcach. Nauczycielka obcięła włosy uczennicy

Do skandalu doszło w Podhorcach w gminie Tomaszów Lubelski (woj. lubelskie). Jedna z uczennic szkoły podstawowej przyszła na zajęcia z pofarbowanymi na różowo końcówkami. Sytuacja miała miejsce na szkolnej świetlicy. O sprawie doniósł "Tygodnik Zamojski".

"„Uprzejmie informujemy o zaistniałych sytuacjach w szkole Podstawowej im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Podhorcach (…). Dotyczyły one dzieci, a w zasadzie jednej uczennicy tej szkoły, której na lekcji nauczyciel obciął włosy nożyczkami” – napisał do TZ ktoś, kto podpisał się jako „zaniepokojeni rodzice”. Z treści listu wynika, jakoby dyrektorka szkoły miała zataić ten fakt. W liście pojawiły się także insynuacje na temat jej rzekomej niekompetencji." czytamy.

Dyrektorka placówki w Podhorcach natychmiast zgłosiła sytuację do gminy, a także zawiadomiła kuratorium w Lublinie i Radę Rodziców, natomiast nie odsunęła nauczycielki od pracy z uczniami. Swoją decyzję chce wstrzymać do czasu kontroli kuratorium w szkole. Do tej pory nauczycielka, która obcięła włosy uczennicy, cieszyła się nieposzlakowaną opinią i nie składano na nią skarg.