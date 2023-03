Narobili strat na 80 mln złotych! Zatrzymano 9 osób

Co mu zrobiła?

Oszukiwali na papierosach i to w ilościach, które trudno sobie nawet wyobrazić! Na szczęście, dzięki pracy policjantów z Lublina i Poznania, udało się rozbić zorganizowaną grupę przestępczą, która naraziła Skarb Państwa na... 80 milionów złotych. Jak poinformowali funkcjonariusze, łącznie zatrzymano dziewięć osób w wieku 29-54 lat, w tym 5 obywateli Ukrainy. Siedem osób trafiło już do aresztu, wobec pozostałej dwójki zdecydowano o poręczeniu majątkowym, zakazie opuszczania kraju oraz o dozorze policyjnym. - Jak wynika z ustaleń śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie, zatrzymane osoby sprowadzały, nabywały, przechowywały, przewoziły, a następnie wprowadzały do obrotu wyroby tytoniowe bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Wśród zatrzymanych jest 32-letni obywatel Ukrainy, który kierował całym przestępczym procederem - ujawnili policjanci. Zdecydowano również o przejęciu mienia zatrzymanych osób, których wartość wynosi 400 tysięcy złotych. Policjanci z Lublina pokazali również nagranie z zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej: