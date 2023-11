Wygrana w Eurojackpot taka, że o pracy można zapomnieć na lata. Za 12,50 zł ustawił się do końca życia!

Zamaskowana kobieta napadła na bank w Puławach. Trwają poszukiwania

Kom. Ewa Rejn-Kozak z KPP w Puławach poinformowała PAP, że do napadu na bank przy ul. 3 Maja doszło w piątek (10 listopada) około godz. 15.30. – Do placówki weszła zamaskowana kobieta. Trzymając nóż zwróciła się w wulgarny sposób do kasjerki, żeby jej natychmiast wydała pieniądze – powiedziała policjantka. Początkowo kasjerka nie zrealizowała żądania, ale po ponowieniu groźby wydała pieniądze. – Kobieta spakowała je do foliowej reklamówki na zakupy i uciekła – podała Rejn-Kozak.

Mundurowi z Puław wspierani przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie prowadzą oględziny miejsca zdarzenia, ustalają tożsamość kobiety, analizują zapisy monitoringów i poszukują napastniczki. – Sprawdzamy wszystkie możliwe tropy – powiedziała rzeczniczka puławskiej policji. Zapytana czy zdarzenie może mieć związek z napadem na bank dokonanym 25 października w Kurowie (woj. lubelskie) stwierdziła, że "nie wykluczamy żadnej ewentualności".