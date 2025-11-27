Najlepsze memy na Black Friday. "Czwartek 199 zł, piątek 299 zł"

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-11-27 18:30

Black Friday co roku obiecuje rabaty stulecia, a kończy się festiwalem ironii w sieci. Internauci bezlitośnie punktują marketingowe sztuczki, promocje widmo i "okazje", które bardziej bawią, niż zachęcają do zakupów. Poniżej zebraliśmy najlepsze memy na Black Friday. Niektóre potrafią rozbawić do łez!

Black Friday 2025 już za chwilę

Black Friday to jedno z najbardziej rozpoznawalnych zakupowych wydarzeń na świecie. Początki tego dnia sięgają lat 60. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Najczęściej przywoływana teoria głosi, że policja w Filadelfii zaczęła określać tym mianem dzień po Święcie Dziękczynienia, gdy ulice miasta korkowały się do granic możliwości, a wszystko za sprawą ludzi przygotowujących się do weekendowych zakupów i turystów przybywających na tradycyjny mecz futbolu amerykańskiego. Z czasem określenie to przyjęło się w całym kraju, a sklepy zaczęły widzieć w nim idealną okazję do organizowania spektakularnych wyprzedaży.

Black Friday stał się więc zakupowym fenomenem, który szybko rozprzestrzenił się na inne kraje, w tym również Polskę. Wraz z jego rosnącą popularnością pojawiła się jeszcze jedna tradycja - memy, które co roku zalewają internet i w humorystyczny sposób komentują zarówno marketingowe sztuczki sklepów, jak i sam zakupowy szał.

Memy na Black Friday

Choć Black Friday kojarzy się przede wszystkim z promocjami i zakupowym szaleństwem, równie mocno wpisał się w kulturę internetu jako święto memów. Co roku sieć zalewają dziesiątki żartów, grafik i przeróbek, które komentują zarówno marketingowe "okazje", jak i zachowania klientów. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie najśmieszniejsze memy o Black Friday!

Czy w Black Friday opłaca się robić duże zakupy?

Black Friday może być świetną okazją do dużych zakupów, ale tylko wtedy, gdy podejdziesz do nich rozsądnie. Oto najważniejsze rzeczy, które warto wziąć pod uwagę:

  • Jeśli wiesz, ile dany sprzęt lub ubranie kosztowało miesiąc wcześniej, łatwo ocenisz, czy obniżka jest realna.
  • Telewizory, laptopy, smartfony i AGD często są przeceniane naprawdę solidnie, zwłaszcza w sprawdzonych sklepach, które konkurują ze sobą o klientów.
  • Jeśli dokładnie wiesz, czego potrzebujesz, unikniesz impulsywnych wydatków i przepłacania.
