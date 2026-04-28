Milion w Lotto Plus trafił do mieszkańca woj. lubelskiego. Gdzie padła wygrana?

Marta Grabiec
Marta Grabiec
2026-04-28 9:54

Weekend okazał się wyjątkowo szczęśliwy dla graczy LOTTO, a najmocniejszy akcent z województwa lubelskiego padł w sobotę. W niewielkim Annoborze zawarto kupon Lotto Plus wart aż 1 milion złotych. To pierwsza tak wysoka wygrana w historii tej miejscowości.

Autor: Totalizator Sportowy/ Materiały prasowe

Szczęśliwy kupon z Annoboru

Wygrany zakład został zawarty w punkcie LOTTO przy adresie Annobór 2B lok. 1. Gracz zdecydował się na metodę „chybił trafił”, co oznacza, że liczby zostały wybrane losowo przez system. Jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę – a właściwie w milion.

W sobotnim losowaniu Lotto Plus wylosowano liczby: 3, 12, 13, 40, 45, 47. To właśnie ten zestaw przyniósł jednemu z graczy wygraną, która może całkowicie odmienić jego codzienne życie.

Pierwsza taka wygrana w historii

Jak podkreśla Totalizator Sportowy, to pierwsza wygrana tej skali w historii Annoboru. Dla niewielkiej miejscowości to wydarzenie bez precedensu, które z pewnością na długo zostanie zapamiętane przez mieszkańców.

Wygrana w Lotto Plus wynosi stały milion złotych, co oznacza, że szczęśliwiec może liczyć na konkretną i wysoką kwotę bez względu na liczbę zwycięzców w danym losowaniu.

Udany weekend dla graczy w całym kraju

Choć to właśnie Lubelszczyzna przyciągnęła uwagę w sobotę, weekend przyniósł również inne wysokie wygrane w Polsce. W piątkowym losowaniu Eurojackpot padła wygrana III stopnia o wartości ponad 1,1 mln zł. Tym razem szczęśliwy kupon został kupiony w Stargardzie, w województwie zachodniopomorskim.

Seria wysokich wygranych pokazuje, że szczęście dopisuje graczom w różnych częściach kraju. Dla jednych to kwestia przypadku, dla innych – odrobina nadziei, która może zamienić się w realną zmianę życia.

