Mała kózka „oreo” z ZOO w Wojciechowie podbija serca. Wymyśl jej imię!

Nowy mieszkaniec Zoo niedaleko Lublina

Kozy walizerskie pochodzą z południa Szwajcarii, z kantonu Valais. Są średniej budowy ciała, mają nie wiecej niż 80 cm „wzrostu“ i ważą co najwyżej 70 kilogramów. Samce robią wrażenie swymi dostojnymi rogami, a wszystkie „walizerki“ swym oryginalnym umaszczeniem. Są w połowie czarne i białe, tak jakby Stwórca złożył ze sobą dwa różne zwierzęta. Taka właśnie jest słodka kózka, który przyszła na świat w ZOO w Wojciechowie.

- Kózka przyszła na świat pod koniec marca. Cieszymy się, że obyło się bez komplikacji, a mama i jej córeczka są w świetnej formie - mówi SE Kamil Żerdzicki, dyrektor wojciechowskiego ZOO.

Pojedynek zwierząt w Zoo Wrocław hitem internetu

Kózka jak "oreo"

W przypadku tej kózki natura podzieliła ją dokładnie na pół. Wygląda przeuroczo. Rezolutny zwierzak bryka jak to mają małe kózki w zwyczaju, dba jednak o to, aby zawsze mama, tata i ciocia były niedaleko. Choć...nie do końca - jeśli zauważy coś ciekawego w drugim krańcu ogrodu, idzie pewnym krokiem tak daleko, że dopiero nawoływanie mamy sprawia, że wraca w bezpieczne miejsce. Co ciekawe, znalazła już wspólny język z mieszkającymi obok osłami i lamami, które bardzo dobrze ją traktują. Ostrożnie i z sympatią.

Jak ma na imię? Tego jeszcze nie wiadomo. ZOO Wojciechów wpadło na pomysł, aby zapytać o to Internautów.

Pora wybrać imię dla kózki

Piszą o tym na swojej stronie FB:

Przedstawiamy Wam naszą małą kozę walizerską, której szukamy imienia!

Pomóżcie jej wybrać imię!

Wymyślcie imię dla niej lub oznaczcie kogoś, kto chciałby wziąć udział w sesji zdjęciowej z maluchem.

Dajcie like pod zdjęciem

Zaobserwujcie naszą stronę, żeby nie przegapić wyników i kolejnych nowości!

Autor/Autorka wybranego imienia zgarnia wyjątkową sesję zdjęciową z naszą bohaterką w bezpiecznej strefie obserwacyjnej!

Wyniki ogłosimy 15 kwietnia.

