Makabra nad jeziorem. W śmietniku znaleziono poćwiartowanego kota

W Okunince znaleziono poćwiartowane ciało kota.

Zwierzę odkryto w pojemniku na śmieci przy ośrodku wypoczynkowym.

O sprawie poinformowano w mediach społecznościowych.

Policja przyjęła oficjalne zawiadomienie i prowadzi śledztwo.

W Okunince w woj. lubelskim doszło do makabrycznego odkrycia. W pojemniku na śmieci znaleziono potwornie zmasakrowane ciało kota. Horror został nagłośniony w mediach społecznościowych. "W nocy z 2 na 3 czerwca 2026 roku w ośrodku wypoczynkowym nad jeziorem Białym, po północy, słychać było przeraźliwe krzyki kota. Rano, w koszu na śmieci, znaleziono ciało kotka poćwiartowane, z oskórowaną głową odciętą od tułowia. To był kotek, który widziany był jak chodził po ośrodku" - napisała jedna z internautek.

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Sprawę bada policja. – Włodawscy policjanci przyjęli oficjalne zawiadomienie w tej sprawie i natychmiast podjęli intensywne czynności. Obecnie szczegółowo ustalamy wszelkie okoliczności tego zdarzenia – potwierdziła lokalnemu portalowi Super Tydzień Chełmski podinsp. Bożena Szymańska z KPP we Włodawie.

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Policja apeluje do świadków mogących pomóc w ustaleniu sprawcy bądź sprawców.