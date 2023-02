Lublin. Nagrywał mężczyznę w toalecie galerii handlowej

Szokujące doniesienia przekazała Polska Agencja Prasowa. Jak czytamy, policjanci dostali wezwanie do galerii handlowej w Lublinie w czwartek, 9 lutego. - Dostaliśmy zgłoszenie o tym, że mężczyzna próbuje nagrywać telefonem komórkowym nagi wizerunek innego mężczyzny w toalecie. Na miejscu został zatrzymany 37-latek. Usłyszał zarzut usiłowania utrwalania nagiego wizerunku innej osoby, za co grozi do 5 lat więzienia - mówi nadkom. Kamil Gołębiowski , rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Policjanci zabezpieczyli dwa telefony i laptop należące do podejrzanego. Sprawdzą, czy gromadził więcej podobnych treści na swoich nośnikach.

Ksiądz z Łukowa nagrywał mężczyznę w toalecie?

Wedle nieoficjalnych informacji podawanych przez Radio Zet sprawcą całego zamieszania jest wikariusz z Łukowa, ksiądz Artur S. Na razie tych doniesień nie potwierdziła ani policja, ani rzecznik kurii siedleckiej, do której należą parafie na terenie Łukowa.

