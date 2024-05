Taki targ to skarb!

Potężny pożar klatek schodowych w Lublinie. Straty to prawie pół miliona złotych! Piroman w rękach policji

Do podpaleń doszło w poniedziałek, 15 kwietnia, w lubelskiej dzielnicy Czechów. Jak wynika z ustaleń policjantów, 44-letni mężczyzna celowo podłożył ogień na klatkach schodowych dwóch bloków mieszkalnych. Na szczęście zdarzenie miało miejsce w dzień i ogień został szybko zauważony. Na miejscu interweniowała straż pożarna, która w porę ugasiła pożar. Łączne straty powstałe w wyniku pożarów oszacowano na około 450 000 zł.

Funkcjonariusze dokładnie zbadali okoliczności zdarzenia. Zabezpieczone zostały pobliskie monitoringi oraz ślady. Trwające kilka tygodni śledztwo doprowadziło do 44-letniego sprawcy.

- Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury w piątek, 10 maja. Tam usłyszał zarzuty sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowi wielu osób oraz mieniu znacznych rozmiarów. Następnie mieszkaniec Lublina został doprowadzony do sądu, gdzie zapadła decyzja o zastosowaniu tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia - przekazał nadkomisarz Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

