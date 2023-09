i Autor: shuterstock/EastNews

Tragedia!

Lublin. Nastolatkowie wepchnęli bezdomnego pod autobus! Policja pilnie szuka sprawców

mk 18:43

To się nie mieści w głowie. Grupa nastolatków wepchnęła bezdomnego mężczyznę pod koła nadjeżdżającego autobusu! Do szokującego incydentu doszło w piątek, 1 września, w Lublinie. Ranny mężczyzna trafił do szpitala. Sprawcy uciekli, teraz policja pilnie poszukuje osób zamieszanych w ten bestialski czyn.