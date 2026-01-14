77-latek zmarł z wychłodzenia. Znalazł go pracownik wysypiska śmieci

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-01-14 11:35

Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności śmierci 77-letniego mężczyzny, który zmarł w wyniku wychłodzenia organizmu. Do tragicznego zdarzenia doszło w Lublinie.

77-latek zmarł z wychłodzenia. Znalazł go pracownik wysypiska śmieci

i

Autor: KWP Lublin/ Materiały prasowe

Jak wynika z informacji służb, mężczyzna został znaleziony w stanie głębokiej hipotermii i przewieziony do szpitala. Mimo udzielonej pomocy jego życia nie udało się uratować. Zgon nastąpił wskutek wychłodzenia. Do odkrycia doszło we wtorek (13.01) przed południem przy ulicy Janowskiej w Lublinie. Ciało 77-latka zauważył pracownik pobliskiego wysypiska śmieci, który powiadomił odpowiednie służby. Mężczyzna trafił do szpitala, jednak zmarł tego samego dnia. - Cało 77-latka zostało zabezpieczone na sekcję zwłok. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne okoliczności śmierci - przekazał podinspektor Kamil Gołębiowski.

Policja przypomina, że niskie temperatury stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia, szczególnie dla osób starszych, samotnych i schorowanych, a także tych, które nie mają zapewnionych odpowiednich warunków bytowych. Nawet krótkotrwałe przebywanie na mrozie lub w nieogrzewanych pomieszczeniach może prowadzić do tragicznych konsekwencji.

Czytaj też: "Piękna kobieta, uśmiechnięta i żywiołowa". Emilia po kłótni z mężem wyszła z auta i już nie wróciła

Funkcjonariusze apelują o reagowanie w sytuacjach zagrożenia. Każde zgłoszenie może uratować życie. W przypadkach, gdy zdrowie lub życie człowieka jest zagrożone, należy niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 lub poinformować Policję.

Rozbierają wieżę spalonego kościoła w Lublinie. Dzwon jest już bezpieczny
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRZYMROZKI
LUBLIN