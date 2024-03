26-letni Ukrainiec aresztowany. Miał namawiać do szpiegowania dla Rosjan

Prokuratura nadzoruje śledztwo przeciwko obywatelowi Ukrainy podejrzanemu o "podżeganie do wzięcia udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej" - ustaliła Polska Agencja Prasowa. Obywatel Ukrainy jest podejrzany o nakłanianie do szpiegowania na rzecz Rosji. Został on zatrzymany 9 marca 2024 roku. Przedstawiono mu także zarzut kierowania gróźb wobec jednego z organizatorów protestów na granicy.

- Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów - dodała Prokuratura Krajowa. Prokurator skierował do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód wniosek o areszt dla podejrzanego obywatela Ukrainy. - 10 marca 2024 roku sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 26-latka na okres trzech miesięcy, to jest do 7 czerwca – sprecyzowała rzecznik Sądu Okręgowego w Lublinie Barbara Markowska.

Zgodnie z kodeksem karnym: "Kto, biorąc udział w działalności obcego wywiadu albo działając na jego rzecz, udziela temu wywiadowi wiadomości, której przekazanie może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności."

Sonda Czy Ukraina pokona wojska rosyjskie? Tak Nie Nie mam zdania