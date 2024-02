Łuków. Monika B. podejrzana o znęcanie się nad córką. Miała wstrzykiwać jej toksyny. Kobieta nie przyznaje się do winy

Lubelski wojewódzki inspektorat wydał decyzję o zakazie wprowadzenia do obrotu partii 20 000 kg owocu maliny mrożonej, która była importowana z Ukrainy w 800 workach papierowych. - W związku z tym zatrzymana partia maliny mrożonej nie wjechała na teren Polski. Towar został zatrzymany na granicy - przekazał PAP Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (WIJHARS) w Lublinie.

Jako powód wydania zakazu inspekcja wskazała obecność plastiku. - W próbkach laboratoryjnych zostały stwierdzone elementy tworzywa sztucznego potocznie zwanego plastikiem o barwie zielonej o różnych wymiarach od 2mm x 2mm do ok. 4,5mm x 0,7mm. Tworzywa sztuczne mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka - podano.

- W ostatnim czasie WIJHARS w Lublinie wydawał podobne decyzje zakazujące wprowadzenia do obrotu artykułów rolno spożywczych, w których była zakwestionowana obecność owoców zapleśniałych i zepsutych – poinformowano.

W piątek, 9 lutego br., w całej Polsce odbywały się protesty rolników, którzy sprzeciwiają się m.in. wprowadzaniu Zielonego Ładu i napływowi towarów z Ukrainy, gdyż produkcja rolna stała się nieopłacalna.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski pytany w środę w Radiu Zet, czy Polska powinna wprowadzić zakaz importu towarów rolnych z Ukrainy, odparł: "Jest wprowadzony częściowo. Jeśli będą naruszone rynki, to wtedy w stosunku do poszczególnych towarów, w niektórych przypadkach, tak". Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 15 września 2023 r. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych, Polska wprowadziła bezterminowy zakaz przywozu do naszego kraju m.in. niektórych rodzajów zbóż, nasion oleistych, śrut czy makuch.

Jak przebiegały protesty rolników na Podkarpaciu? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.