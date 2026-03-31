Lubelski Szlak Filmowy już otwarty. Miasto kusi fanów kina niezwykłymi lokacjami

Lublin stawia na rozwój turystyki filmowej

Ogromne zainteresowanie miłośników wielkiego ekranu przełożyło się na stworzenie dedykowanej trasy zwiedzania. Przedstawiciele lokalnych instytucji podkreślają, że nowa propozycja stanowi doskonały sposób na promocję regionu i przyciągnięcie gości z różnych zakątków świata.

- To będzie przyciągało jeszcze więcej turystów do Lublina. Udało się zebrać całą bazę wiedzy, którą mamy o tym, gdzie Lublin grał, w jakich produkcjach i stworzyć do tego bardzo konkretny szlak, zaprezentować go na mapie, udostępnić go też w internecie, w aplikacji turystycznej, gdzie w formie audio można przejść całym szlakiem. Te miejsca naprawdę przyciągają ludzi. Oni chcą zobaczyć na żywo miejsca, które znają z ekranu kinowego, telewizora czy komputera. To naprawdę jest coś, co przyciąga turystów i jest ich coraz więcej. Przyjeżdżają do Lublina tym śladem, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Także jest to nowa atrakcja turystyczna – mówi Krzysztof Raganowicz z Lubelskiej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin.

Interaktywne tabliczki z kodami QR na ulicach Lublina

Twórcy projektu umieścili w przestrzeni miejskiej kilkanaście charakterystycznych punktów informacyjnych w formie filmowych klisz. Każda z tabliczek posiada specjalny kod QR, dzięki któremu spacerowicze mogą szybko przenieść się do wirtualnych opisów konkretnych lokacji oraz historii powstających tam obrazów kinowych i telewizyjnych.

- Zostało przygotowanych 14 takich punktów rozłożonych po całym Lublinie. Nie są to wszystkie punkty, w których miały miejsce produkcje filmowe, w których Lublin brał udział, ale są praktycznie wszystkie te najważniejsze, które zostały wykorzystywane w produkcjach na Starym Mieście, począwszy od Bramy Krakowskiej, miejsca wokół Trybunału Koronnego, ulicy Dominikańskiej, Archidiakońskiej, a skończywszy na Skansenie, czy Muzeum na Majdanku - mówi Tomasz Rakowski, kierownik Lubelskiego Funduszu Filmowego.

Gdzie szukać szczegółów o filmowym Lublinie

Zainteresowani pełną trasą spacerową mogą znaleźć kompleksowe informacje na oficjalnej stronie internetowej lsf.lublininfo.com, gdzie dokładnie opisano wszystkie udostępnione przystanki.

