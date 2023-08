i Autor: KMP Biała Podlaska Łomazy. Pękł eternit. Mężczyzna spadł z wysokości 6 metrów

Wypadek przy pracy

Łomazy. Pękł eternit. Mężczyzna spadł z wysokości 6 metrów



Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło na jednej z posesji w gminie Łomazy. 47-latek pracował na dachu budynku. Nagle pękł pod nim eternit. Mężczyzna spadł z wysokości kilku metrów. Do szpitala zabrał go śmigłowiec LPR.