Jakie sklepy są czynne w święta wielkanocne 2026?

Święta wielkanocne w 2026 roku oznaczają zmiany w działaniu handlu. Zarówno w Niedzielę Wielkanocną (5 kwietnia), jak i w Poniedziałek Wielkanocny (6 kwietnia) duże sklepy i galerie handlowe będą zamknięte z powodu zakazu handlu. Zakupy na ostatnią chwilę zrobisz głównie na stacjach benzynowych lub w małych sklepach, gdzie za ladą stanie sam właściciel. Do tej grupy zaliczają się na przykład niektóre sklepy działające na zasadzie franczyzy. A jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o popularne supermarkety Lidl?

Lidl w Wielkanoc 2026. Do której zrobimy zakupy?

Jeśli planujesz zakupy w Lidlu w okresie wielkanocnym, pamiętaj, że godziny otwarcia sklepów będą inne niż na co dzień. W Wielką Sobotę supermarkety tej sieci zamkną się wcześniej, a w pozostałe świąteczne dni będą całkowicie nieczynne. Warto zaplanować wszystko z wyprzedzeniem, aby uniknąć kolejek i stresu. Oto godziny otwarcia sklepów Lidl w święta wielkanocne 2026:

Wielka Sobota (4 kwietnia 2026) – sklepy otwarte do godziny 13:00

Niedziela Wielkanocna (5 kwietnia 2026) – sklepy nieczynne

Poniedziałek Wielkanocny (6 kwietnia 2026) – sklepy nieczynne

Dokładne godziny zamknięcia poszczególnych sklepów w Wielką Sobotę mogą się różnić. Najlepiej sprawdzić te informacje bezpośrednio w aplikacji Lidl Plus, na stronie internetowej sieci lub po prostu na drzwiach najbliższego supermarketu.

Według ustawy sklepy w sobotę wielkanocną mogą działać wyłącznie do godziny 14:00. Wyjątkiem są małe, osiedlowe lokale - jeśli za ladą stanie właściciel ten może być otwarty dłużej. Podobnie jest w przypadku sklepów Żabka. Te mogą działać do godziny 14:00 lub dłużej, np. do godziny 17:00. Informacje warto sprawdzać na stronie sklepu, gdyż godziny w zależności od lokalizacji mogą się różnić.