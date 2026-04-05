Sklepy otwarte w Wielkanoc 2026. Gdzie zrobisz zakupy?

Wielkanoc, czyli niedziela 5 kwietnia 2026 roku, oraz Poniedziałek Wielkanocny (6 kwietnia 2026 roku) to dni ustawowo wolne od pracy. Oznacza to, że wszystkie duże supermarkety i galerie handlowe będą wtedy zamknięte. Planując zakupy, trzeba więc pamiętać, że większe sprawunki należy załatwić najpóźniej w Wielką Sobotę. W świąteczną niedzielę i poniedziałek jedyną opcją na uzupełnienie zapasów pozostaną stacje benzynowe oraz niektóre mniejsze sklepy, w których za ladą stanie sam właściciel. A jak wygląda sytuacja ze sklepami sieci Żabka?

Żabka Wielkanoc 2026: Od której do której otwarty sklep?

Żabka, w przeciwieństwie do dużych sieci handlowych, często jest ratunkiem w dni świąteczne. Wszystko dzięki temu, że sklepy działają na zasadzie franczyzy i to sami właściciele decydują o godzinach pracy. Warto jednak pamiętać o pewnych zmianach w okresie wielkanocnym. Oto jak prezentują się ogólne zasady dotyczące godzin otwarcia sklepów Żabka w Wielkanoc 2026:

Wielka Sobota (4 kwietnia 2026): sklepy będą czynne, co umożliwi zrobienie ostatnich zakupów przed świętami; mogą jednak działać w ograniczonych godzinach

sklepy będą czynne, co umożliwi zrobienie ostatnich zakupów przed świętami; mogą jednak działać w ograniczonych godzinach Niedziela Wielkanocna (5 kwietnia 2026): sklepy będą otwarte, ale w skróconych godzinach

sklepy będą otwarte, ale w skróconych godzinach Poniedziałek Wielkanocny (6 kwietnia 2026): podobnie jak w niedzielę, sklepy będą czynne w skróconych godzinach

Jeśli chodzi o sobotę wielkanocną to ustawowo sklepy powinny zostać zamknięte o godzinie 14.00. Istnieją jednak wyjątki. Jeśli za ladą stanie właściciel, sklep może funkcjonować dłużej. Podobnie jest z Żabkami. Te sklepy w poprzednich latach były otwarte nawet do godziny 17:00. Do której więc będą otwarte Żabki w Wielką Sobotę? Najpewniejszym sposobem jest sprawdzenie informacji bezpośrednio na drzwiach wybranego sklepu. To właściciel ustala dokładny harmonogram pracy w święta, dlatego warto upewnić się na miejscu, żeby uniknąć niespodzianki.