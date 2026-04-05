Godziny otwarcia Żabki w Wielką Sobotę, 4.04.2026. Do której ostatnie zakupy przed świętami?

Redakcja se.pl
2026-04-05 5:23

W okresie świąt wielkanocnych w całej Polsce zmieniają się godziny otwarcia sklepów. Wiele osób zastanawia się, jak będą funkcjonować Żabki podczas Wielkanocy 2026 i czy zdążą zrobić zakupy na ostatnią chwilę. Warto dowiedzieć się, do której będą otwarte sklepy przed samymi świętami.

Zakupy otwarte

i

Autor: Pixabay/ Materiały prasowe

Sklepy otwarte w Wielkanoc 2026. Gdzie zrobisz zakupy?

Wielkanoc, czyli niedziela 5 kwietnia 2026 roku, oraz Poniedziałek Wielkanocny (6 kwietnia 2026 roku) to dni ustawowo wolne od pracy. Oznacza to, że wszystkie duże supermarkety i galerie handlowe będą wtedy zamknięte. Planując zakupy, trzeba więc pamiętać, że większe sprawunki należy załatwić najpóźniej w Wielką Sobotę. W świąteczną niedzielę i poniedziałek jedyną opcją na uzupełnienie zapasów pozostaną stacje benzynowe oraz niektóre mniejsze sklepy, w których za ladą stanie sam właściciel. A jak wygląda sytuacja ze sklepami sieci Żabka?

Polecany artykuł:

Biedronka w Wielkanoc 2026. Do której godziny otwarte sklepy? Sprawdź harmonogr…

Żabka Wielkanoc 2026: Od której do której otwarty sklep?

Żabka, w przeciwieństwie do dużych sieci handlowych, często jest ratunkiem w dni świąteczne. Wszystko dzięki temu, że sklepy działają na zasadzie franczyzy i to sami właściciele decydują o godzinach pracy. Warto jednak pamiętać o pewnych zmianach w okresie wielkanocnym. Oto jak prezentują się ogólne zasady dotyczące godzin otwarcia sklepów Żabka w Wielkanoc 2026:

  • Wielka Sobota (4 kwietnia 2026): sklepy będą czynne, co umożliwi zrobienie ostatnich zakupów przed świętami; mogą jednak działać w ograniczonych godzinach
  • Niedziela Wielkanocna (5 kwietnia 2026): sklepy będą otwarte, ale w skróconych godzinach
  • Poniedziałek Wielkanocny (6 kwietnia 2026): podobnie jak w niedzielę, sklepy będą czynne w skróconych godzinach

Jeśli chodzi o sobotę wielkanocną to ustawowo sklepy powinny zostać zamknięte o godzinie 14.00. Istnieją jednak wyjątki. Jeśli za ladą stanie właściciel, sklep może funkcjonować dłużej. Podobnie jest z Żabkami. Te sklepy w poprzednich latach były otwarte nawet do godziny 17:00. Do której więc będą otwarte Żabki w Wielką Sobotę? Najpewniejszym sposobem jest sprawdzenie informacji bezpośrednio na drzwiach wybranego sklepu. To właściciel ustala dokładny harmonogram pracy w święta, dlatego warto upewnić się na miejscu, żeby uniknąć niespodzianki.

Jarmark Wielkanocny w Szczecinie
