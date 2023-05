Lektury na egzamin ósmoklasisty 2023 z polskiego. To trzeba przeczytać, żeby zdać egzamin [Lista lektur]

Cud w Parczewie! Pielgrzymki do świętego drzewa, stoją z różańcami pogrążeni w modlitwie

To znak?

Uciekła do sąsiadów błagając o pomoc. Grzegorz ruszył na policjantów z piłą mechaniczną

Cud w Parczewie. To nie koniec objawień! "Obraz będzie się zmieniać"

Co tam się stało?

Zapłacił tyle, co za olej i wygrał pół miliona. W banku mu nie uwierzą! To największy farciarz w mieście

Jakie lektury trzeba znać na egzamin ósmoklasisty 2023? Co trzeba przeczytać, żeby zdać egzamin na koniec podstawówki? Mamy dokładną listę lektur – książek i innych tekstów – które trzeba przeczytać, żeby poradzić sobie bez problemu na egzaminie ósmoklasisty 2023. Sprawdzian z języka polskiego dla uczniów kończących szkoły podstawowe już 23 maja o godz. 9.00.

Egzamin ósmoklasisty 2023 potrwa trzy dni – od 23 do 25 maja. Każdy z nich to jeden przedmiot: język polski, matematyka, język obcy – najczęściej angielski. Test ósmoklasisty z j. polskiego trwa najdłużej (120 minut) i dla wielu uczniów kończących podstawówkę może być prawdziwym wyzwaniem – zwłaszcza dla tych, którzy nie czują się humanistami. Jakie lektury trzeba przeczytać (albo znać), żeby zdań egzamin ósmoklasisty na koniec podstawówki? Poniżej cała lista książek i tekstów!

Lektury obowiązkowe na egzamin ósmoklasisty 2023 [LISTA]

Charles Dickens „Opowieść wigilijna”

Aleksander Fredro „Zemsta”

Jan Kochanowski – wybór fraszek i trenów, w tym treny: VII i VIII

Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec”

Adam Mickiewicz „Reduta Ordona”

Adam Mickiewicz „Śmierć Pułkownika”

Adam Mickiewicz „Świtezianka”

Adam Mickiewicz „Dziady” cz. II

Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”

Antoine de Saint-Exupéry „Mały Książę”

Henryk Sienkiewicz „Quo vadis”

Henryk Sienkiewicz „Latarnik”

Juliusz Słowacki „Balladyna”

wiersze wybranych poetów.

Co kryje w sobie ostatni punkt? Jego treść niepokoi część uczniów przed egzaminem ósmoklasisty 2023. Przypomnijmy – za podstawą programową egzaminu i kształcenia w klasach VII i VIII – że w ostatnich klasach podstawówki uczniowie poznają wiersze: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Stanisława Barańczaka, Cypriana Norwida, Bolesława Leśmiana, Mariana Hemara, Jarosława Marka Rymkiewicza, Wisławy Szymborskiej, Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia, Jerzego Lieberta oraz fraszki Jana Sztaudyngera i aforyzmy Stanisława Jerzego Leca. To ich dzieła mogą pojawić się na egzaminie ósmoklasisty, ale zadania i pytania nie będą odnosiły się do szczegółowej treści wierszy.

Lektury dodatkowe, nieobowiązkowe na egzamin ósmoklasisty 2023 [LISTA]

wybrane pieśni oraz treny: I i V Jana Kochanowskiego

wybrany utwór z cyklu „Sonety krymskie” Adama Mickiewicza

Ignacy Krasicki „Żona modna”

Sławomir Mrożek, „Artysta”

Stefan Żeromski „Syzyfowe prace”

Melchior Wańkowicz „Tędy i owędy” (wybrany reportaż)

Egzamin ósmoklasisty 2023: daty, harmonogram, czas trwania, wyniki

Egzamin ósmoklasisty 2023 rozpoczyna się 23 maja i potrwa trzy dni, ale to niejedyne daty, jakie warto zapamiętać, związane z testem i sprawdzianem na koniec szkoły podstawowej.

język polski – 23 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 24 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 25 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

Egzamin ósmoklasisty 2023: Kiedy wyniki? Terminy ogłoszenia wyników i terminy dodatkowe

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 3 lipca 2023 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji: do 6 lipca 2023 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji: 6 lipca 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty 2022 w terminie dodatkowym odbędzie się w dniach 12-14 czerwca.

Egzamin ósmoklasisty 2023: Ile trwa test na koniec podstawówki? Czas trwania egzaminów

Czas trwania egzaminów podczas egzaminu ósmoklasisty 2023 (wersja podstawowa, bez przedłużeń dla osób, którym przysługuje dłuższy czas trwania egzaminu ósmoklasisty):

język polski – 120 minut, czyli dwie godziny

matematyka – 100 minut, czyli godzina i 40 minut

język obcy nowożytny – 90 minut, czyli 1,5 godziny