Lekarze biją na alarm. To druga przyczyna zgonów w Polsce. Co trzeci chory umiera w ciągu miesiąca

Udar mózgu to druga - po chorobach serca - przyczyna zgonów w Polsce. Rocznie udaru doznaje ok. 90 tysięcy osób. Co trzeci chory umiera w ciągu miesiąca od diagnozy. Lekarze alarmują, aby m.in. nie ignorować objawów i porzucić stereotypowe myślenie, że udar to choroba osób starszych.