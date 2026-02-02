Kwalifikacja wojskowa 2026 w woj. lubelskim. Wezwanych 14,5 tys. osób

W województwie lubelskim rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa 2026

Procedura potrwa od 2 lutego do 30 kwietnia

Wezwanych zostanie około 14,5 tys. osób, w tym 1,2 tys. kobiet

W regionie działać będzie ponad 20 komisji lekarskich

Kwalifikacja obejmuje m.in. rocznik 2007 oraz osoby bez ustalonej kategorii zdolności

Celem jest ocena zdrowia, założenie ewidencji wojskowej i przeniesienie do pasywnej rezerwy

Na komisję trzeba zabrać dowód tożsamości, dokumenty o wykształceniu i dokumentację medyczną

Szczegóły tegorocznej kwalifikacji przedstawiono podczas konferencji prasowej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. - Rozpoczynamy proces kwalifikacji wojskowej na terenie naszego województwa, który będzie trwał od 2 lutego do 30 kwietnia. To standardowa procedura, której nie należy mylić z mobilizacją wojskową - powiedział wojewoda Krzysztof Komorski.

Jak wyjaśniono, kwalifikacja wojskowa ma na celu określenie zdolności zdrowotnej osób w wieku poborowym do pełnienia służby wojskowej. - Kwalifikacja to proces, który ma na celu zakwalifikowanie zdrowotne osób w wieku poborowym. W woj. lubelskim to 14,5 tys. osób, z czego 1,2 tys. stanowią panie - podkreślił wojewoda.

Najważniejsze zadania komisji to założenie ewidencji wojskowej, ocena zdolności fizycznej i zdrowotnej, nadanie stopnia szeregowego oraz przeniesienie do pasywnej rezerwy.

Kto zostanie wezwany?

Do stawienia się przed komisjami lekarskimi wezwani zostaną:

mężczyźni urodzeni w 2007 roku,

mężczyźni z roczników 2002–2006, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby,

osoby uznane w latach 2024–2025 za czasowo niezdolne do służby ze względów zdrowotnych,

kobiety urodzone w latach 1999–2007 posiadające kwalifikacje przydatne w wojsku lub kończące naukę w roku szkolnym lub akademickim 2025/2026,

osoby pełnoletnie, które zgłosiły się ochotniczo, a także te o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.

Ponad 20 komisji w regionie

Kwalifikacja potrwa do 30 kwietnia. Na terenie województwa lubelskiego działać będzie ponad dwadzieścia komisji lekarskich. Osoby wezwane powinny pamiętać o zabraniu niezbędnych dokumentów: dowodu tożsamości, dokumentów dotyczących wykształcenia oraz dokumentacji medycznej.

Kwalifikacja wojskowa jest procedurą coroczną i odbywa się według wojewódzkiego planu ustalonego przez wojewodę przy współudziale Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.