Kwalifikacja wojskowa 2025. Ministerstwo Obrony Narodowej wezwie tysiące osób

Ministerstwo Obrony Narodowej już w poprzednim roku przygotowało projekt rozporządzenia dotyczący kwalifikacji wojskowej na 2025 r. Tegoroczna komisja zgodnie z rozporządzeniem rozpocznie się dokładnie 3 lutego i potrwa do 30 kwietnia 2025 roku. Wezwanie tym razem ma otrzymać około 230 tys. osób, a pismo powinno zostać doręczone przynajmniej siedem dni przed wyznaczonym terminem komisji.

Na czym polega kwalifikacja wojskowa?

Wiele osób zastanawia się, na czym polega kwalifikacja wojskowa. Okazuje się, że cały proces ma na celu określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz określenie zdolności tych osób, które zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej w trybie ochotniczym.

Kwalifikacja wojskowa - przebieg

Na początek oczywiście otrzymuje się wezwanie na piśmie, następnie należy stawić się przed komisją, która wykona odpowiednie badania, a po analizie zostaje przyznana jedna z kategorii zdolności do służby wojskowej. Osoby, które zostały uznane za zdolne do służby, z czasem otrzymują informację o możliwości wstąpienia do armii.

Jak wygląda komisja wojskowa dla dziewczyn?

Kwalifikacja wojskowa nie dotyczy tylko mężczyzn, bowiem stawiają się na niej również kobiety.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1998–2006 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2024/2025 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny - czytamy w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2024 r.

Podczas spotkania z komisją lekarze badają zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn m.in.:

wzrok

wagę

wzrost

słuch

drożność nosa

ciśnienie.

Dodatkowo w pewnym momencie należy rozebrać się do bielizny, by sprawdzić, czy potencjalny poborowy nie ma wad postawy lub deformacji, mogących wpływać na jego sprawność fizyczną, a także czy nie cierpi na choroby skóry.

Czy sprawdzają jądra na komisji wojskowej?

Wszystkich mężczyzn wezwanych na komisję wojskową zastanawia jeden nieco wstydliwy fakt, a mianowicie - czy na kwalifikacjach odbywa się badanie jąder. Okazuje się, że badanie jąder, odbytu lub prostaty to rzadki proces, który ma miejsce jeśli komisja uzna, że jest on konieczny i wówczas zostaje przeprowadzany za parawanem.

