Które budynki w Lublinie są najwyższe? Sprawdź RANKING

Jeśli ktoś szuka miasta pełnego drapaczy chmur i wieżowców, to Lublin raczej nie przyjdzie mu do głowy. Ale to nie znaczy, że w naszym mieście nie ma wysokich budynków! Przygotowaliśmy zestawienie najwyższych punktów na mapie Lublina.