Ksiądz kupił aplikację za kilka tysięcy. Reakcja parafian bezcenna

Parafia świętego Andrzeja Boboli aplikację kupiła w 2019 roku. Początkowo znajdowały się tam jednak tylko informacje o mszach i fragmenty Pisma Świętego, dziś wierni mogą znaleźć szczegóły dotyczące kolędy, napisać wiadomość do księdza oraz obejrzeć mszę świętą na żywo. Wikariusz ksiądz Paweł Saran, który posługuje w parafii od pół roku, twierdzi, że cieszy się ona wielką popularnością - pobrań jest więcej niż wiernych w parafii. - Choć aplikacja miała również inne funkcje, to w praktyce jeszcze do niedawna można na niej było znaleźć jedynie ogłoszenia parafialne i filmy z komentarzem proboszcza do Pisma Świętego. Teraz korzystamy z pełni możliwości, jakie daje aplikacja - opisuje ksiądz wikariusz.

Z kolei proboszcz parafii świętego Andrzeja Boboli przekonuje, że aplikacja świetnie się sprawdziła w czasie wizyt duszpasterskich. - Wierni dopytywali, o której godzinie ksiądz będzie, czy na pewno tego dnia przyjdzie i tak dalej - opisuje ksiądz. Jak dodaje, aplikacja kosztowała kilka tysięcy złotych, a jej koszt został pokryty całkowicie ze środków parafii.

